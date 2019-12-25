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25.12.2019 - 15:49 | | DHA

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

Şanlıurfa'da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Suriye'den getirildiği belirlenen Bizans dönemine ait Hazreti İsa portresi ile tavus kuşu ve yapım dönemi tespit edilemeyen bir ağaç resmi ele geçirildi. Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı

Suriye'den kaçak olarak getirilen tarihi eserlerin Şanlıurfa'dan batı illerine götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Yardımcı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda Eve düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait Hazreti İsa portresi ile tavus kuşu ve yapım dönemi tespit edilemeyen bir ağaç resmi ele geçirildi. Eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Okul çeteleri kan döküyor! Emniyetten çarpıcı çete raporuPolis Dergisi'nde yayınlanan rapor okul çetelerinin geldiği boyutu gözler önüne serdi. DHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek, çete raporu ve çeteleri önlemek için yapılması gerekenleri anlattı.
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