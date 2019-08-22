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22.08.2019 - 10:39| AA

Şanlıurfa'da terör operasyonu! 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatı olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu! 3 kişi yakalandı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden 3'ü yakalanırken, 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

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