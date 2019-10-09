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09.10.2019 - 10:48 | | AA

Şanlıurfa'da terör operasyonu! 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu! 5 kişi yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla M.T, A.A, A.Y, M.G. ve V.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Aşırı hız ölüm getirdi, kafasına bariyer saplandıBursa'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, hızını alamayarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada ön camdan giren bariyer sürücünün kafasına isabet etti. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
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