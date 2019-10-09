09.10.2019 - 13:05 | | DHA
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 95 gözaltı
Şanlıurfa’nın Birecik, Viranşehir, Halfeti, Ceylanpınar ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında HDP yöneticileri ve üniversite öğrencilerinin de olduğu 95 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü soruşturması kapsamında Şanlıurfa merkez Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçesinde terör örgütü PKK/PYD lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 95 kişi gözaltına alındı.
Şafak operasyonları gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP yöneticileri ile üniversite öğrencilerinin de olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
TSK, Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Tel Abyad’a dört koldan girdi. Harekat kapsamında Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunun kontrol altına alındığı Tabatin ve Al-Mushrifah köylerinin ele geçirildiği açıklandı.