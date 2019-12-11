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11.12.2019 - 18:13 | | AA

Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı

Şanlıurfa'da yakalanan YPG/PKK/KCK mensubu 8 terörist tutuklandı.

Şanlıurfa'da yakalanan 8 terörist tutuklandı

 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde silahlı terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kentte yakalanan 8 terörist, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan teröristler tutuklandı.

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