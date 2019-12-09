Sanna Mirella Marin kimdir? Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin kimdir?

Sanna Mirella Marin dünyanın en genç başbakanı oldu. Finlandiya'da Antti Rinne'nin istifasının ardından Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, ülkenin yeni başbakanı oldu. Böylelikle dünyanın en genç başbakanı ünvanını alan Sanna Marin arama motorları üzerinden adı sıkça aranan isimler arasında kendisine yer buldu. 2015 yılından bu yana Finlandiya Parlementosunda yer alan Sanna Marin 6 Haziran 2019 yılından bu yana ise Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı görevini üstleniyordu. Dünyanın şu anda hizmet veren en genç başbakanı ünvanını elde eden Sanna Marin aynı zamanda Finlandiya'n9ın üçüncü kadın başbakanı olarak da dikkat çekiyor.

SANNA MARİN KİMDİR?

Sanna Marin 1985 yılında Helsinki'de dünyaya geldi. Tampere'ye taşınmadan önce Espoo ve Pirkkala'da yaşadı. 2017 yılında Tampere Üniversitesi İdari Bilimler Yüksek Lisansı ile mezun oldu.

2012 yılında Tampere Belediye Meclisine seçildi. 2013'ten 2017'ye kadar Belediye Meclisinin başkanıydı. 2017'de Belediye Meclisine tekrar seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisi üyesi olan Sanna Marin 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti genel başkan yardımcılığına seçildi.

2015 yılında seçim bölgesi Pirkanmaa'dan Finlandiya Parlamentosu'na seçildi. Dört yıl sonra, tekrar seçildi. 6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu.

Uzun süredir ortağı olan Markus Räikkönen ile birlikte bir çocuğu var.