Şans Topu 18 Aralık çekilişi | Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştiirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta ilk devir gerçekleşti. Bu hafta oynanan oyunlar ile birlikte Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye tutarının 1,5 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Şans Topu çekilişinde 5 bilen 22 kişi 3.877,60 TL, 4+1 bilen 231 kişi, 492,60 TL, 4 bilen 2.976 kişi 47,80 TL, 3+1 bilen 5.776 kişi 29,55 TL 3 bilen 82.155 kişi 4,50 TL, 2+1 bilen 54.693 kişi 6,90 TL ve son olarak 1+1 bilen 187.423 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.