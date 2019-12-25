MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı 25 Aralık (MPİ bilet kupon ikramiye sonuç sorgulama)
ABONE OL
25.12.2019 - 21:17 |

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı 25 Aralık (MPİ bilet kupon ikramiye sonuç sorgulama)

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınla gerçekleştirilen Şans Topu heyecanı bu akşam 965. hafta çekilişiyle devam etti. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın oynadığı Şans Topu'nda gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 25 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı 25 Aralık (MPİ bilet kupon ikramiye sonuç sorgulama)

25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

25 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

4, 5, 21, 22, 31 + 3

Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı 25 Aralık (MPİ bilet kupon ikramiye sonuç sorgulama)



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Arılarını soğuktan kaçırdılar, Adana’da sele yakalandılarBingöl’de soğuk hava şartlar nedeniyle arılarını Adana’ya getiren arıcılar, yaşanan sel felaketinde büyük kayıp verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Benim Adım Melek 14. son bölümde Melek, acı gerçekle yüzleşti.. 15. yeni bölüm fragmanı...

Benim Adım Melek 14. son bölümde Melek, acı gerçekle yüzleşti.. 15. yeni bölüm fragmanı...

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

Sıradaki Haber