25.12.2019 - 21:17 |
Şans Topu canlı çekiliş sonuçları açıklandı 25 Aralık (MPİ bilet kupon ikramiye sonuç sorgulama)
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınla gerçekleştirilen Şans Topu heyecanı bu akşam 965. hafta çekilişiyle devam etti. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın oynadığı Şans Topu'nda gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 25 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...
25 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
25 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
4, 5, 21, 22, 31 + 3
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI