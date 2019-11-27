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27.11.2019 - 21:18 |

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 27 Kasım (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam da büyük heyecana sahne oldu. Peki Şans Topu'nda 5+1 bilen çıktı mı? İşte 27 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 27 Kasım (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 962. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 27 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...

27 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

1, 9, 14, 24, 28 + 14

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 27 Kasım (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kazaya müdahale eden polise araba çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı trafik kazasında yol güvenliğini sağlarken otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.
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