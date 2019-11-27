Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 27 Kasım (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 962. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 27 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...



27 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



1, 9, 14, 24, 28 + 14









SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI