29.08.2019 - 07:42
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5+1 bilen 1 kişi büyük ikramiye kazandı
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinin 950. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 5+1 bilen 1 kişi büyük ikramiye olan 842.112,30 TL'nin sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde dün akşam 5+1 bilen 1 kişi 842.112,30 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli Sakarya/Adapazarı ilçesinden çıktı.
Şans Topu 950. hafta çekilişinde 5 bilen 16 kişi 5.093,65 TL, 4+1 bilen 167 kişi 650,70 TL, 4 bilen 2.243 kişi 60,60 TL, 3+1 bilen 5.082 kişi 32,30 TL, 3 bilen 69.285 kişi 5,10 TL, 2+1 bilen 50.169 kişi 7,10 TL ve son olarak 1+1 bilen 175.217 kişi 3,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.