Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 5+1 bilen 1 kişi büyük ikramiye kazandı

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde dün akşam 5+1 bilen 1 kişi 842.112,30 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen talihli Sakarya/Adapazarı ilçesinden çıktı.

Şans Topu 950. hafta çekilişinde 5 bilen 16 kişi 5.093,65 TL, 4+1 bilen 167 kişi 650,70 TL, 4 bilen 2.243 kişi 60,60 TL, 3+1 bilen 5.082 kişi 32,30 TL, 3 bilen 69.285 kişi 5,10 TL, 2+1 bilen 50.169 kişi 7,10 TL ve son olarak 1+1 bilen 175.217 kişi 3,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.