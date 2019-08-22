Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çeklişinde 5+1 bilen bir kişi 837.239,25 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6.232,65 TL, 4+1 bilen 199 kişi 543,40 TL, 4 bilen 2.752 kişi 49,05 TL, 3+1 bilen 5.976 kişi 27,40 TL, 3 bilen 75.453 kişi 4,65 TL, 2+1 bilen 55.698 kişi 6,35 TL ve son olarak 1+1 bilen 183.864 kişi 3,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu 21 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar ise şu şekilde; 6, 8, 10, 27, 31 + 4 olarak belirlendi.