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22.08.2019 - 07:17

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu 949. hafta çekilişinde 5+1 bilen bir kişi 837.239,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye Niğde/Bor ilçesine çıktı. İşte Şans Topu 21 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar....

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çeklişinde 5+1 bilen bir kişi 837.239,25 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu çekilişinde 5 bilen 13 kişi 6.232,65 TL, 4+1 bilen 199 kişi 543,40 TL, 4 bilen 2.752 kişi 49,05 TL, 3+1 bilen 5.976 kişi 27,40 TL, 3 bilen 75.453 kişi 4,65 TL, 2+1 bilen 55.698 kişi 6,35 TL ve son olarak 1+1 bilen 183.864 kişi 3,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Topu 21 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar ise şu şekilde; 6, 8, 10, 27, 31 + 4 olarak belirlendi.

 

Erzurum'da silahlı kavgaErzurum'un Horasan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi öldü, biri polis memuru 5 kişi yaralandı.
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