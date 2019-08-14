Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde bu hafta 948. hafta çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 15, 25, 31 + 2 olarak belirlendi.

Şans Topu 948. hafta çekilişinde 5+1 bilen iki kişi 783.751,85 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Talihliler Çanakkale/Merkez ve İzmir/Karşıyaka ilçelerinden çıktı. Şans Topu 948. hafta çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2.199,25 TL, 4+1 bilen 337 kişi 287,10 TL, 4 bilen 5.262 kişi 23,00 TL, 3+1 bilen 4.627 kişi 31,90 TL, 3 bilen 76.507 kişi 4,10 TL 2+1 bilen 41.756 kişi 7,60 TL, ve son olarak 1+1 bilen 139.513 kişi 4,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.