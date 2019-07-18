18.07.2019 - 09:12
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi 414.379,15 TL, 5 bilen 14 kişi 5.729,15 TL, 4+1 bilen 216 kişi 495,20 TL, 4 bilen 2.463 kişi 54,35 TL, 3+1 bilen 6.222 kişi 26,10 TL, 3 bilen 73.685 kişi 4,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Şans Topu 944. hafta çekilişinde büyük ikramiye kazandıran numaralar 3, 7, 8, 25, 34 + 8 olarak açıklandı.