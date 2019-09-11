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11.09.2019 - 21:19

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu (11 Eylül MPİ Şans Topu sonuç ikramiye sorgulama)

Şans Topu'nda 952. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu'nda kazandıran şanslı numaraları sizler için bir araya getirdik. İşte 11 Eylül Şans Topu sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu (11 Eylül MPİ Şans Topu sonuç ikramiye sorgulama)

Şans Topu'nda haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu bu akşam saat 21:15'te çekildi. Peki büyük bir heyecanla araştırılan 11 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Şans Topu sonuç sorgulama ekranı...

11 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6, 8, 19, 27, 34 + 4

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu (11 Eylül MPİ Şans Topu sonuç ikramiye sorgulama)



ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Oyunun Özellikleri

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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