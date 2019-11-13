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13.11.2019 - 21:17 |

Şans Topu sonuçları açıklandı 13 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)

Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 961. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 13 Kasım Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...

Şans Topu sonuçları açıklandı 13 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)

Milli Piyango İdaresi tarafında her Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 13 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

13 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

2,19, 21, 24, 25 + 5

Şans Topu sonuçları açıklandı 13 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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Sayısal Loto sonuçları 13 Kasım 2019 | MPİ çekiliş sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 13 Kasım 2019 | MPİ çekiliş sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları açıklandı 13 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)

Şans Topu sonuçları açıklandı 13 Kasım (MPİ çekiliş ikramiye bilet sonucu sorgulama)

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