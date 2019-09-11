11.09.2019 - 09:47
Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? (11 Eylül 2019)
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. 952. Haftasını yaşayacak olan Şans Topu çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Şans Topu oynayan vatandaşları yakından ilgilendiren bilgiler...
Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak olan Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şans Topu çekiliş sonuçları, 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayında açıklanacak.
Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Ankara'ya çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?
4 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Nefes kesen operasyon! Hepsi tek tek ele geçirildiİstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi.