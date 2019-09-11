Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? (11 Eylül 2019)

Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak olan Şans Topu çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekiliş sonuçları, 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayında açıklanacak.

Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Ankara'ya çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

4 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI







