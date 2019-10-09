Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 9 Ekim Şans Topu çekilişi

Şans Topu çekilişinde 956. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 858.870,27 TL bu haftaya devretti. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Şans Topu çekilişinde bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiye tutarının 1,5 miyon liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Şans Topu 955. hafta çekilişinde 5 bilen 19 kişi 4.374,70 TL, 4+1 bilen 198 kişi 560,25 TL, 4 bilen 2.613 kişi 53,00 TL, 3+1 bilen 5.852 kişi 28,65 TL, 3 bilen 76.633 kişi, 4,70 TL, 2+1 bilen 54.676 kişi 6,70 TL ve son olarak 1+1 bilen 182.660 kişi 3,75 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Şans Toopu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.