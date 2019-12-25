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25.12.2019 - 09:38 |

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 25 Aralık Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 1.835.908,45 TL'nin sahibi olmuştu. Peki Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta?

Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 25 Aralık Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 1.835.908,45 TL'nin sahibi olmuştu. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin kazananı Kırşehir/Merkez'den çıkmıştı.

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 26 kişi 3.553,15 TL, 4+1 bilen 338 kişi 364,35 TL, 4 bilen 4.698 kişi 32,80 TL 3+1 bilen 9.010 kişi 20,70 TL, 3 bilen 116.392 kişi 3,45 TL, 2+1 bilen 67.851 kişi 6,00 TL, 1+1 bilen 205.306 kişi 3,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

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