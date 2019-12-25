Şans Topu çekilişi bu akşam saat kaçta? 25 Aralık Şans Topu çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 1.835.908,45 TL'nin sahibi olmuştu. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin kazananı Kırşehir/Merkez'den çıkmıştı.

Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 26 kişi 3.553,15 TL, 4+1 bilen 338 kişi 364,35 TL, 4 bilen 4.698 kişi 32,80 TL 3+1 bilen 9.010 kişi 20,70 TL, 3 bilen 116.392 kişi 3,45 TL, 2+1 bilen 67.851 kişi 6,00 TL, 1+1 bilen 205.306 kişi 3,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek

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