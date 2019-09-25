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25.09.2019 - 09:24 |

Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak olan Şans Topu çekilişi 954. haftasını yaşayacak. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak?

Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak?

Çarşamba günleri yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin saatini merak ediyor. Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Bilecik, Edirne ve Tekirdağ'a çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ tarafından gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi bu akşam 21:15'te başlayacak.

18 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak

 

İstanbul'da inanılmaz anlar! Yanına yaklaşıp kadının elini tuttu ve...İstanbul’da bir motosiklet sürücüsü önce ticari takside seyahat eden bir kadının camdan sarkan elini tuttu, daha sonra ise araçların arasında makas atarak canını tehlikeye attı.
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