Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak?

Çarşamba günleri yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Şans Topu çekilişine katılan vatandaşlar, çekilişin saatini merak ediyor. Şans Topu çekilişinde geçen hafta büyük ikramiye Bilecik, Edirne ve Tekirdağ'a çıktı. Peki hangi numaralar kazandırdı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ tarafından gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi bu akşam 21:15'te başlayacak.

18 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



