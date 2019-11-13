13.11.2019 - 09:44 |
Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. 961. Haftasını yaşayacak olan Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çarşamba akşamları yapılan Şans Topu çekilişi için geri sayım başladı. Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikramiye Hatay, İstanbul ve Samsun'a çıktı. Peki hangi numara lara kazandırdı?
6 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Şans Topu çekilişi bu akşam 21:15'te MPİ resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak.