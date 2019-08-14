MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemŞans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ağustos 2019
14.08.2019 - 10:27

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ağustos 2019

Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu çekilişinin bu akşam yapılacak olan 14 Ağustos çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ağustos 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca ikramiye devretmişti.

14 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bu akşam canlı yayında gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Çıkan şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde sıralı olarak görüntüleyebileceksiniz.

SONUÇLAR BURADA CANLI YAYINLANACAK

 

Çeşme'de 82 göçmen yakalandıİzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 82 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Hasankeyf'te sona gelindi

Yeni Hasankeyf'te sona gelindi

Geri sayım başladı! Derinlik kaç kilometre olacak?

Geri sayım başladı! Derinlik kaç kilometre olacak?

14 Ağustos Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

14 Ağustos Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Eskişehir'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir'deki yangın kontrol altına alındı

Sıradaki Haber