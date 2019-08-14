Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? 14 Ağustos 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. Geçen hafta yapılan çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca ikramiye devretmişti.

14 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bu akşam canlı yayında gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişi 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Çıkan şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde sıralı olarak görüntüleyebileceksiniz.

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