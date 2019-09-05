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05.09.2019 - 07:36

Şans Topu sonuçları 4 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda bu hafta 5 artı 1 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 4 Eylül 2019 Şans Topu'nda kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları 4 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 841 bin 898 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 3 bin 880'er lira, 4 artı 1 bilen 261 kişi 416'şar lira, 4 bilen 2 bin 839 kişi 47 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 186 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 80 bin 636 kişi 4 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 532 kişi 5 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 209 bin 582 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Sincan ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 715 bin 799 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 902 bin 184 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 502 bin 925 lira aktarıldı.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 EYLÜL 2019

Şans Topu sonuçları 4 Eylül 2019 | İşte kazandıran numaralar...

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