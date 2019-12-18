18.12.2019 - 21:17 |
Şans Topu canlı çekiliş sonucu sorgulama ekranı 18 Aralık çekilişi (MPİ bilet kupon ikramiye sorgulama)
18 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayınla gerçekleştirilen Şans Topu heyecanı bu akşam 964. hafta çekilişiyle devam etti. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın oynadığı Şans Topu'nda gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 18 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...
18 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
11, 12, 17, 23, 26 + 3
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI