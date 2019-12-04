04.12.2019 - 21:23 |
Şans Topu sonuçları açıklandı 4 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 963. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 4 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...
Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam da büyük heyecana sahne oldu. Peki Şans Topu'nda 5+1 bilen çıktı mı? İşte 4 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar...
4 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
12, 18, 26, 30, 34 + 9
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI