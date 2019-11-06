06.11.2019 - 21:19 |
Şans Topu sonuçları açıklandı 6 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
6 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez oyunu Şans Topu'nda milyonlarca vatandaş şansını denedi. Şans Topu'nda çekilen sonuçlara ilişkin aramalar yapan vatandaşlar için 6 Kasım Şans Topu çekilişinde çıkan şanslı numaraları bir araya getirdik...
Milli Piyango İdaresi tarafında her Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu'nda haftanın sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 6 Kasım MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
6 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
8, 27, 29, 33, 7 + 10
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI