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08.08.2019 - 08:53

Şans Topu sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bu hafta 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 7 Ağustos Şans Topu sonuçlarına göre kazandıran numaralar...

Şans Topu sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti...

Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonuçları açıklandı Büyük ikramiye devretti...

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