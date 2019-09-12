12.09.2019 - 07:37
Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu 11 Eylül 2019
Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nda bu hafta 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte Şans Topu 11 Eylül 2019 sonuçları.
Şans Topu oyununun 952. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 866 bin 957 lira 9 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 4 bin 195 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 499 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 957 kişi 47 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 696 kişi 25 lira 25'er kuruş, 3 bilen 81 bin 747 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 843 kişi 6 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 182 bin 212 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 EYLÜL 2019
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.