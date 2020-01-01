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01.01.2020 - 22:08 |

Şans Topu sonuçları belli oldu 1 Ocak 2020 (MPİ canlı çekiliş bilet ikramiye sorgulama sayfası)

Şans Topu'nda yılın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bu akşam da büyük heyecana sahne olan Şans Topu çekilişinde heyecan doruğa çıktı. Peki yılın ilk çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte büyük bir merakla araştırılan ve zengin olmak isteyen milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği 1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları belli oldu 1 Ocak 2020 (MPİ canlı çekiliş bilet ikramiye sorgulama sayfası)

1 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Şans Topu'nda kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

1 OCAK 2020 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI


6, 7, 18, 25, , 34 + 5


SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Boğulmak üzereyken kurtarıldı, sözleri şoke ettiKartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kişinin polise verdiği ifadede denize yüzmek için girdiğini söylediği öğrenildi.
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