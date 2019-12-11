11.12.2019 - 21:18 |
Şans Topu sonuçları belli oldu 11 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Şans Topu heyecanı bu akşam gerçekleştirilen 964. hafta çekilişiyle devam etti. Büyük bir heyecana sahne olan çekiliş sonrası gözler şanslı numaralara çevrildi. İşte 11 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran şanslı numaralar...
Çarşamba akşamları gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam da büyük heyecana sahne oldu. Peki Şans Topu'nda 5+1 bilen çıktı mı? İşte 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran şanslı numaralar...
11 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2, 4, 7, 12, 21 + 10
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI