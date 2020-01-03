Şansımı Seveyim filmi konusu ve başrol oyuncuları! Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

Şansımı Seveyim filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğundan Ender Mıhlar'ın yer aldığı Şansımı Seveyim filmi 2017 yılında vizyona girdi. Başrollerinde bir döneme damga vuran Vine uygulamasının fenomenleri arasında yer alan Cem Gelinoğlu yer alıyor. Vizyona girdiği tarihten itibaren sinema salonlarında 6 hafta boyunca vizyonda kalan film 504.625 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 5.833.450,00 TL hasılat elde etti. Peki Şansımı Seveyim filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ KONUSU

Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cem Gelinoğlu (Sebahattin)

Gökhan Kıraç (İzzet)

Zerrin Sümer (Meryem)

Ümit Yesin (Sado)

Metin Yıldız (Nizam)

Zeynep Tuğçe Bayat (Yaprak)

Gülsüm Alkan (Sabiha)

Mustafa Kırantepe (Durmuş)

ŞANSIMI SEVEYİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocaeli'nin Darıca ve İstanbul'un Beykoz ilçelerine kurulan setlerde çekim yapıldı. Filmin çekimleri yaklaşık 3 ay sürdü