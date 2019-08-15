15.08.2019 - 11:00
Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?
Komedi türünde yapılan Şansımı Seveyim filmi 2017 yılında vizyona girmişti. Ferhat Ergün'ün senaryosunu yazdığı Şansımı Seveyim filminin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar yer alıyor. Peki, Şansımı Seveyim filminde hangi oyuncular var?
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.
İşte oyuncular:
Cem Gelinoğlu
Zeynep Tuğçe Bayat
Gökhan Kıraç
Zerrin Sümer
Sinan Bengier
Metin Yıldız
Ümit Yesin
Gülsüm Alkan
Burak Tamdoğan
Metin Coşkun
Mustafa Kırantepe
ŞANSIMI SEVEYİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Şansımı Seveyim filminin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ve İstanbul'un Beykoz ilçelerinde gerçekleştirildi.
Uyurgezer genç apartmanın dördüncü katından böyle düştüŞİŞLİ'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.