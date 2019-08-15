Şansımı Seveyim filmi nerede çekildi?

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

İşte oyuncular:

Cem Gelinoğlu

Zeynep Tuğçe Bayat

Gökhan Kıraç

Zerrin Sümer

Sinan Bengier

Metin Yıldız

Ümit Yesin

Gülsüm Alkan

Burak Tamdoğan

Metin Coşkun

Mustafa Kırantepe

ŞANSIMI SEVEYİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Şansımı Seveyim filminin çekimleri Kocaeli'nin Darıca ve İstanbul'un Beykoz ilçelerinde gerçekleştirildi.