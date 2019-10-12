MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem'Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez'
12.10.2019 - 10:11 | | AA

'Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır." ifadelerini kullandı.

'Şantajlar ve tehditler Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremez'

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin mücadelesinin sivillere veya Kürtlere değil, terör örgütlerine karşı olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi sözde uyaran, kınayan ve yaptırımlarla tehdit edenlere hatırlatırız; koalisyonun operasyonlarında Rakka'da tahminen 1600 ile 3 bin 800, Musul'da 9 bin ile 11 bin arasında sivil öldürüldü. Şantajlar ve tehditler, Türkiye'yi haklı davasından asla vazgeçiremeyecektir. Bölgede birçok oyunu aynı anda bozan Barış Pınarı Harekatı, milletimizin desteğiyle ve kararlılıkla devam edecek ve inşallah zafer bizim olacaktır."

Şantajlar ve tehditler Türkiyeyi haklı davasından asla vazgeçiremez

Şantajlar ve tehditler Türkiyeyi haklı davasından asla vazgeçiremez

 

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Pazar günü hava nasıl olacak? 13 Ekim hava durumu

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca...

Sıradaki Haber