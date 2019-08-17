Sapanca Gölü’nde kaçak pansiyonlar

Gölün en hareketli bölgelerinden biri olan Sapanca ilçe merkezindeki Göl Mahallesi sahilinde inşa edilen kaçak binalar, semt sakinlerinin tepkisine yol açtı. Belediye yıkım kararı aldı ancak inşaatı yapanlar kararı idare mahkemesine taşıdı. Sapanca Gölü’nün en hareketli bölgesinde nisan ayında birbiri ardına 5 bina yapıldı. Koruma altındaki bölgede yapılan binalar kısa sürede pansiyona dönüştürülerek yüksek bitkilerle kamufle edildi.

Vatandaşların durumu belediyeye bildirmesi üzerine Sapanca Belediyesi, 25 Mayıs’ta yapılar hakkında tutanak tutarak inşaatları mühürledi. 12 Haziran’da da ercümen kararı ile inşaatların yıkımına karar verildi. Bu karar inşaat sahibine tebliğ edildi. Toplamda 50 bin 700 TL para cezası kesildi. Belediye ayrıca inşaatı yaptıran Vildan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vildan D. de yıkım kararına karşı idare mahkemesinde dava açtı. Belediye inşaatları durdursa da yıkımı için kesin kararı idare mahkemesi verecek.