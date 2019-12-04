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04.12.2019 - 15:17 | | İHA

Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadının kabusu oldu!

Komşusu tarafından kaçırıldığı iddia edilen 5 aylık hamile kadın Çankırı'da bulundu.

Saplantılı komşu 5 aylık hamile kadının kabusu oldu!

Esra Erol’da programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan A.T., resmi nikahlı 5 aylık hamile eşi G.T.'nin komşusu tarafından kaçırıldığını 11 Kasım'dan itibaren kendisinden haber alınamadığını anlattı. Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen olayda programa eşini aramaya gelen A.T., eşi ve karnındaki bebeği için çok endişeli olduğunu ve bir an önce karısının kurtarılmasını istediğini söyledi.

A.T.'nin iddiasına göre, çiftin komşuları M.D., duygusal bir bağ beslediği G.T'yi hamileliğinin 5'inci ayında zorla kaçırdı. Programın canlı yayınında M.D. ve ailesinin hamile kadını alarak Çankırı’ya yerleştiği bilgisine ulaşılırken, yayını ihbar kabul eden Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dün sabah saatlerinde eve operasyon düzenleyerek M.D ve eşi Y.D.'yi yakaladı. Komşu M.D.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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