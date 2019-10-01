Sara nöbeti geçirince biyonik kulaklığını kaybetti!

Elbistan ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce kardeşi İrfan İspir’i kaybeden sara hastası Nergis İspir, bunalıma girdi. Girdiği bunalımdan çıkamayan İspir'in stresten dolayı kulakları duymamaya başladı.

Yapılan ameliyat sonucu İspir’e biyonik kulaklık takıldı. Kızının 4 ay önce ekmek almak için markete gittiği sırada sara nöbeti geçirdiğini söyleyen Meryem İspir, “Yere düşüp bayıldığı için çevredekiler yardım etmek isterken kulaklığı düşmüş. Her yeri aradık ama bulamadık” diye konuştu.

Kızının 3 yıldır kullandığı biyonik kulaklığın SGK tarafından karşılandığını anlatan anne, “Kızım daha önce dışarı çıkar arkadaşlarıyla görüşürdü. Kulaklığını kaybettikten sonra hayata küstü” dedi.

Nergis İspir ise, “Kulaklığımı kaybettiğim günden beri dışarı çıkmıyorum. Çünkü insanların ne dediğini duymuyorum. Hayattan tat almıyorum. Ben de duymak istiyorum. Ancak ailemin maddi durumu iyi olmadığı için 12 bin lirayı bir araya getirip biyonik kulaklık alamıyoruz. Lütfen yeniden duymamı sağlasınlar, hayat böyle çok kötü. Büyük bir boşluk içindeyim” şeklinde konuştu.