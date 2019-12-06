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06.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN, ELİF ALTIN İstanbul

Saral çetesine 8 tutuklama

Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saral çetesine 8 tutuklama

Burhanettin Saral’ın ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği ve diğer şüphelileri adını kullanmakla suçladığı öğrenildi. Saral’ın sadece ailesi ile yaptığı görüşmelerde cep telefonu kullandığı, suçla ilgili talimatları ise ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yüzyüze görüşmelerle verdiği ileri sürüldü. Saral’ın ayrıca Tekirdağ Çorlu’da bulunan işyerini alacak verecek konularında mahkeme olarak kullandığı da belirtiliyor.

Saral çetesine 8 tutuklama



Çete mağduru olarak ve iflas ettirildiği ileri sürülen Leon B. isimli dövizci hakkında da dolandırıcılıktan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Çetenin suçlandığı olaylardan biri de İstanbul Otogarı’ndaki bir yazıhanenin duvar örülerek işgal edilmesiydi. Dosyaya yansıyan iddiaya göre çeteyi suça azmettirdiği ileri sürülen kişi Truva Turizm’in sahibi Ali Uğur Uzun. Uzun’un babasının eski kabadayılardan Dündar Kılıç’ın yakın dostu
olduğu, Kılıç’ın Uzun’a ‘Yeğenim’ dediği öğrenildi.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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