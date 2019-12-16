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16.12.2019 - 13:36 |

Sarambula nedir, nasıl yapılır? Sarambula tarifi

Sarambula tarifini sizler için derledik. Gelinim Mutfakta yeni bölümde gelinler Sarambula yapıyorlar. Peki, Sarambula nasıl yapılır? İşte en kolay Sarambula tarifi...

Sarambula nedir, nasıl yapılır? Sarambula tarifi

Sarambula nedir, nasıl yapılır? Trabzon yöresine ait olan Sarambula tarifini sizler için derledik. İşte Sarambula için gerekli malzemeler.

SARAMBULA NASIL YAPILIR?

1 su bardağı mısır yarması

25 adet hamsi

2 adet pırasa

2 adet soğan

Bir tutam nane

Maydanoz

1 demet pazı

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

SARAMBULA TARİFİ

Soğan ve pırasayı temizleyin ve incecik kıyın. Bir tencerede tereyağını eritin. Kıydığınız soğan ve pırasayı tereyağında kavurun. Üzerine ufak doğranmış pazıları ekleyin. Nane, tuz, kıyılmış maydanoz ve hamsileri de ilave edip 5-6 dakika kavurun. Mısır yarmasını da ekleyin ve 2 su bardağı su ilave edin. kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.

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