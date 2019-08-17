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17.08.2019 - 15:03| DHA

Şarampole devrilen cipin sürücüsü başından vurulmuş

Trabzon’un Tonya ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen ardından evin duvarına çarpan cipte hayatını kaybeden sürücü Osman Öztürk'ün (37) otopsisinde, başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Cipin içinde de tabanca bulunurken, silahı kimin ateşlediğinin yapılan kriminal inceleme sonucu belirleneceği bildirildi.

Şarampole devrilen cipin sürücüsü başından vurulmuş

Kaza, perşembe günü, Büyük Mahalle Lazu mezrasında meydana geldi. Bayram ziyareti için Tonya'ya gelen evli ve 3 çocuk babası Osman Öztürk yönetimindeki 61 KU 759 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten şarampole devrilip yamaçtaki evin duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Osman Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan cipteki Bayram (46), Erkan (14), Firgane (55) ve Muhammet Altuntaş (49) ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede cipte tabanca bulundu. Osman Öztürk'ün Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde ise başına mermi çekirdeği isabet ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürerken, tabancanın kim tarafından ateşlendiğinin yapılan kriminal inceleme sonucu belirleneceği bildirildi.

Osman Öztürk'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından Akçaabat'ta toprağa verildi.

 

 

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