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11.09.2019 - 09:39| DHA

Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde bulunan İzzet Tağu (18) yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen otomobildeki genç öldü

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Kırca mevkiinde meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne seyir halinde olan Mert Yiğit Aşık'ın (18) kullandığı 06 GZA 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşık'ın beraberinde olan İzzet Tağu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aşık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tağu'nun cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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