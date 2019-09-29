Sarışın Bomba konusu nedir? İşte Sarışın Bomba filmi oyuncuları

SARIŞIN BOMBA FİLMİ KONUSU NEDİR?



Lorraine Broughton, MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...





SARIŞIN BOMBA KONUSU VE OYUNCULARI



Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella