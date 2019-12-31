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31.12.2019 - 16:51 | | DHA

Sarıyer'de emekli kaptan teknesinde ölü bulundu

İstanbul Sarıyer'de 60 yaşındaki kaptan Ercan Karakaş, yaşadığı balıkçı teknesinde ölü bulundu. Karakaş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Sarıyer'de emekli kaptan teknesinde ölü bulundu

Sarıyer, Piyasa Caddesi açıklarındaki balıkçı teknesinde hareketsiz şekilde yatan Ercan Karakaş'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri teknede yatan Ercan Karakaş'ı kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde 60 yaşındaki Karakaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

"YAZ KIŞ TEKNESİNDE YAŞARDI"

Teknede ölü bulunan Ercan Karakış'ın yaz kış teknede yaşadığını belirten Necati Kahioğlu, "Yıllardır bu güzergahta yürürüm. Sürekli gördüğüm biriydi. Yaz kış sürekli bu teknede yaşardı. Biraz önce buradan geçerken kalabalığı görüp, sordum. Kafasını vurarak yere düştüğünü söylediler. Ancak kimse ne olduğunu bilmiyor" dedi.

Sarıyerde emekli kaptan teknesinde ölü bulundu

Ercan Karakaş'ın ölüm haberini alarak olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Karakaş'ın teknesinde yalnız kaldığını ve vaktinin çoğunu da burada geçirdiği öğrenildi. Karakaş'ın uzun yıllar balıkçı teknelerinde kaptanlık yapmasının ardından emekliliğe ayrılarak kendi teknesinde yaşamaya başladığı kaydedildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ercan Karakaş'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sarıyerde emekli kaptan teknesinde ölü bulundu

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