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04.12.2019 - 11:33 | | DHA

Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yol trafiğe kapandı.

Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı

Olay, Sarıyer, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Çayırbaşı Tüneli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışla beraber kayganlaşan yolda sürücü İsmail K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Minibüsün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazası nedeniyle Çayırbaşı Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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