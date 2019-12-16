KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlediÄŸi ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler ÅŸÃ¼phelendikleri 2 kiÅŸi hakkÄ±nda teknik ve fiziki takip gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan ekipler 13 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ SarÄ±yer'de bulunan bir depoya operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda 2 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Helenistik DÃ¶neme ait Ä°stanbula Ã¶zgÃ¼ mezar taÅŸÄ±, mezar taÅŸÄ±nda mutlu aile tablosunun yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± erkeÄŸin eÅŸini taÃ§landÄ±rmasÄ±, Roma ve Bizans DÃ¶nemine ait korint Ã¼slubunda sÃ¼tun baÅŸlÄ±klarÄ±, Roma dÃ¶nemine ait mimarÄ± mermer parÃ§alar ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼phelilerin tarihi eserleri topladÄ±klarÄ± ve kaÃ§ak yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki kiÅŸilere sattÄ±klarÄ± belirlendi.

ONLARCA TARÄ°HÄ° ESER ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

YapÄ±lan operasyon kapsamÄ±ndaÂ 21 farklÄ± boyut ve ebatlarda Ã¼zeri bitkisel iÅŸlemeli sÃ¼tun baÅŸlÄ±klarÄ±, taÅŸ boÄŸa baÅŸÄ±, 3 taÅŸ mimari arkeolojik parÃ§a, Ã¼zeri insan kabartmalÄ± sÃ¼tun parÃ§asÄ±, 2 Ã¼zeri cenaze kompozisyonlu mezar taÅŸÄ±, 8 Ã¼zeri kabartma betimli rÃ¶lyef parÃ§asÄ±, Ã¼zeri Ã§ift baÅŸlÄ± kartal kabartmalÄ± haÃ§, kare formunda sÃ¼tun mimari parÃ§a, 2 yan kenarlarÄ± sarmal biÃ§imli sÃ¼tun baÅŸÄ±, 1 sÃ¼tun mimari parÃ§asÄ±, 2 sÃ¼tun altlÄ±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere toplam 43 taÅŸÄ±nmaz olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len arkeolojik obje ele geÃ§irildi. Yakalanan ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ' KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanuna muhalefet' suÃ§undan adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

OPERASYON POLÄ°S KAMERASINDA

YapÄ±lan operasyon polis kameralarÄ±na yansÄ±rken, ekipler bulduklarÄ± tarihi eserleri Ã¶zenle deponun iÃ§erisinden Ã§Ä±kartarak kamyona yÃ¼kledi.Â Emniyet ekipleri tarihi eserleri Ä°stanbul Arkeoloji MÃ¼zesine teslim etti.