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11.09.2019 - 09:18| İHA

Sarıyer’de patlayan su borusunu sürücüler fırsata çevirdi

Sarıyer’de patlayan itfaiyenin su vanasından fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri bu durumu fırsata çevirdi. İlginç görüntülerin yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer’de patlayan su borusunu sürücüler fırsata çevirdi

Sarıyer’de dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Polatlı Mahallesi üzerinde bulunan itfaiyenin su vanası henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlayan su vanasından fışkıran su ise sokağa aktı. Tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri ise bu durumu fırsata çevirdi. Cadde üzerine akan suyu gören araç sahipleri sırayla suyun önünde manevra yaparak araçlarını yıkadı.


Caddeye akan suyu araçlarını yıkayarak değerlendiren sürücülerin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sarıyer’de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdiSarıyer’de patlayan itfaiye su vanasından fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri bu durumu fırsata çevirdi. İlginç görüntülerin yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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