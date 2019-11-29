MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Sarıyer'de yolları su bastı
ABONE OL
29.11.2019 - 14:32 | | DHA

Sarıyer'de yolları su bastı

İstanbul'da bu sabah etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluştu. Ara sokaklardan gelen yağmur suyu, sahil yolunda mazgalların tıkanmasıyla yolda birikti. Sahil yolundaki araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Sarıyer'de yolları su bastı

Su birikintisinin oluştuğu yerlerden biri olan Doğu Muvakkithane Caddesi ile Sakıp Sabancı Caddesi'nin kesiştiği yolda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Bölge esnafı da çalışmalara destek vererek mazgalları temizledi. Mazgalların temizlenmesiyle birlikte yolda biriken su tahliye edildi.

"BURASI GÖL GİBİ OLUYOR"

Mazgalların temizlenmesine yardımcı olan esnaf Can Özay, "Çok yağmur yağdığı zaman su alttan basınç yapıyor. Bir an da burası şişiyor. Böyle olunca birikmiş su 1 veya 2 saat burada kalıyor. Alttan basınç yaptığı zaman bir anda gitmiyor. Basınç gittikten sonra ancak bu giderleri açtığımız zaman su öyle gidiyor. 1 saat kadar burası göl gibi oluyor. Aslında dün belediye ekipleri kanalları temizledi ama temizlemek yetmiyor" şeklinde konuştu.

Öğle saatlerinde etkisini yitiren sağanak yağış belirli aralıklarla devam ediyor.

Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye böyle ulaştırdıErzincan'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç! Odun keserken kendi boğazını kesti

Korkunç! Odun keserken kendi boğazını kesti

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Bariyerlerin üzerine yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı

FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Sıradaki Haber