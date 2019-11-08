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08.11.2019 - 16:52 | | DHA

Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

Kırşehir'in Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede, şarjmatik görünümlü kumar makinesi ele geçirildi.

Şarjmatik görünümlü kumar makinesine el konuldu

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savcılı Büyükoba köyündeki kahvede bulunan şarjmatik cihazından şüphelendi. Üst kısmında büyük ekran bulunan cihazı inceleyen ekipler, bunun 'slot' kumar makinesi olduğunu belirledi.

Üzerinde teknik değişiklikler yapılarak, kumar makinesine dönüştürülen cihaza el konulurken, kumar oynattığı iddia edilen kahvehane sahileri O.E. ve F.E. hakkında yasal işlem yapıldı.

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