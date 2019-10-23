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23.10.2019 - 12:06 |

Şarkıcı Alya kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı Alya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonluk kutlamalarında sarı kırmızılı takımın 'Kupalara Layıksın Sen' tezahüratını seslendiren Alya, 18 Mayıs 1983 yılında Slovenya'da dünyaya Şarkıcı Alya eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümünde yaptı.

Şarkıcı Alya kimdir, kaç yaşında?

Şarkıcı Alya kimdir sorusu magazin gündeminde sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 36 yaşında olan güzel şarkıcı geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında seslendirdiği Kupalara Layıksın Sen tezahüratı ile hafızalara kazınmıştı. Slovenya'da dünyaya gelen Şarkıcı Alya Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar bölümünden mezun

ŞARKICI ALYA KİMDİR?

Alya, Mimar Sinan Konservatuar mezunu. Klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Daha sonra 2 yıl opera okuyan Alya, bir dönem sesiyle ilgili problem yaşayınca Amerika'ya gitti.

Orada İngilizce eğitimi aldı. Ancak gezerken çok etkilendiği Los Angelas Film Akademisi’nde Ses mühendisliği ve müzik prodüktörlüğü üzerine burslu eğitim aldı. Oyunculuk eğitimi de alan Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı.

Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı. Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Türkçe şarkılar da yazdı.

Hırsızlar yüzünden marketçi canından bezdi!İstanbul Esenyurt'ta iki şubesi bulunan market sahibi Mehmet Kaya, son dönemde iş yerlerine dadanan hırsızlardan bunaldı. Ayda yaklaşık 28 bin lira tutarında ürünün çalındığını belirten Kaya, güvenlik kamerası kayıtları bulunan hırsızların yakalanmasını istedi.
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