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04.09.2019 - 10:30

Şarkıcı Lara kimdir? Lara'nın gerçek adı nedir?

Bir döneme damga vuran şarkıcı Lara 'Katmer Katmer' ve 'Adam gibi Adam' şarkılarıyla oldukça ses getirmişti. Peki, Lara'nın gerçek adı nedir? İşte şarkıcı Lara ile ilgili merak edilenler...

Şarkıcı Lara kimdir? Lara'nın gerçek adı nedir?

Fatma Nur Ergüder, veya sahne adıyla Lara 19 Mart 1979 doğumlu.

Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı. Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı.

15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014' te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.

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