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29.08.2019 - 15:07| AA, DHA

Şarkıcı Öztürk cinayetinde flaş gelişme! 9 yıl sonra yakalandı

Mersin'de 2010 yılında bir barda çıkan tartışma sonucuşarkıcı Sarp Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı Irak'ta yakalandı.

Şarkıcı Öztürk cinayetinde flaş gelişme! 9 yıl sonra yakalandı

Alınan bilgiye göre, Öztürk'ün 17 Aralık 2010'da çalıştığı barda  öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan  M.B'nin Irak'ta olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmayla bulunduğu yerde  yakalanarak Türkiye'ye getirilen zanlı tutuklandı.

Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir barda "Kürtçe şarkı isteme"  meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, Sarp Öztürk (38) tabancayla  vurularak öldürülmüştü. Olayda biri gitarist iki kişi de yaralanmıştı.

Olayın şüphelilerinden Ş.P. yakalanıp yargılama sonucu 17 yıl 9 ay  hapis cezasına çarptırılmış, M.B. ise firar etmişti.

Şarkıcı Öztürk cinayetinde flaş gelişme 9 yıl sonra yakalandı

Pakistan nükleer başlık taşıyabilen balistik füze denediKeşmir krizinde komşusu Hindistan'la gerilimli günler yaşayan İslamabad yönetimi, füzenin 290 kilometreye çeşitli savaş başlıkları taşıyabildiğini belirtiyor.
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