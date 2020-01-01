Şarkıcı Sıla hamile mi? Hazer Amani ile erken evliliğin nedeni Sıla'nın hamile olması mı?

Şarkıcı Sıla bir süredir MasterChef 2018 yarışması ile popülerliği yakalayan Hazer Amani ile aşk yaşıyor. Çiftin yeni yılda İtalya'nın Roma şehrinde evleneceği duyurulmuş. Bu evliliğin maliyeti olarak 20 bin Euro'ya mal olacağı magazin gündeminde geçtiğimiz hafta sıkça konuşulan konular arasında yer almıştı. Hazer Amani ve Şarkıcı Sıla'nın evliliğe giden sürecine ilişkin bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Şarkıcı Sıla'nın hamile olduğu ve evliliğin bu nedenle hızlı bir şekilde yapılacağı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Şarkıcı Sıla hamile mi?

ŞARKICI SILA HAMİLE Mİ?

İki hafta sonra sevgilisi Hazer Amani ile nikah masasına oturacak şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, 1,5 aylık hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bir senedir aşk yaşayan Sıla ve Hazer Amani, tanışmalarının birinci yıl dönümü olan 13 Ocak tarihinde nikah masasına oturacak.

Apar topar evlilik kararı veren çiftle ilgili ' 2. Sayfa'da ortaya atılan iddia ise herkesi şaşırttı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında ortaya atılan iddiaya göre; 2020 yılının ocak ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıkları söylenen çiftin böylesine acele etmesinin altında hamilelik yatıyor.

Söylenenlere göre; şarkıcı Sıla 1,5 aylık hamile ve bu yüzden de ikili, Sıla’nın karnı daha da belirginleşmeden nikah masasına oturacaklar.